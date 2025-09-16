  • Спортс
  • «Барыс» поместил Томпсона в список травмированных. Нападающий пропустит ближайшие матчи
«Барыс» поместил Томпсона в список травмированных. Нападающий пропустит ближайшие матчи

Нападающий «Барыса» Тайс Томпсон переведен в список травмированных.

Игрок получил повреждение по ходу матча с минским «Динамо».

Нападающий переведен в список травмированных и пропустит ближайшие игры «Барыса».

В нынешнем сезоне Тайс Томпсон провел 3 матча и забил 1 гол.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
logoТайс Томпсон
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoКХЛ
травмы
