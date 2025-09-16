«Барыс» поместил Томпсона в список травмированных. Нападающий пропустит ближайшие матчи
Нападающий «Барыса» Тайс Томпсон переведен в список травмированных.
Игрок получил повреждение по ходу матча с минским «Динамо».
Нападающий переведен в список травмированных и пропустит ближайшие игры «Барыса».
В нынешнем сезоне Тайс Томпсон провел 3 матча и забил 1 гол.
