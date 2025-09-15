  • Спортс
  • Денисенко после 3:6 от «Металлурга»: «Что сломалось у «Ак Барса» – пока и мне непонятно. При 0:5 оставалось биться до конца, у всех есть какое-то самолюбие»
Денисенко после 3:6 от «Металлурга»: «Что сломалось у «Ак Барса» – пока и мне непонятно. При 0:5 оставалось биться до конца, у всех есть какое-то самолюбие»

Григорий Денисенко высказался о поражении «Ак Барса» от «Металлурга» (3:6).

– Что не получается у команды? 

– Выиграть. 

– С чем связано, что «Ак Барс» неудачно начинает уже второй матч подряд?

– Надо проанализировать игру и посмотреть, сейчас тяжело делать какие-то выводы. 

– В каком эмоциональном состоянии команда была после первого периода?

– Понятно, что у всех из нас есть какое-то самолюбие, никто не хочет проигрывать 0:5 при своих болельщиках, так нельзя. Оставалось только биться до конца. 

– Что игроки думают, когда выходят после паузы на лёд при счете 0:5?

– Думали о том, что каждую смену нужно выигрывать единоборства, каждый сантиметр поля. Все начинается с малого. 

– Что сломалось после неплохого старта сезона?

– Не знаю, пока и мне непонятно, – сказал форвард казанского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ак Барса»
