Денисенко после 3:6 от «Металлурга»: «Что сломалось у «Ак Барса» – пока и мне непонятно. При 0:5 оставалось биться до конца, у всех есть какое-то самолюбие»
Григорий Денисенко высказался о поражении «Ак Барса» от «Металлурга» (3:6).
– Что не получается у команды?
– Выиграть.
– С чем связано, что «Ак Барс» неудачно начинает уже второй матч подряд?
– Надо проанализировать игру и посмотреть, сейчас тяжело делать какие-то выводы.
– В каком эмоциональном состоянии команда была после первого периода?
– Понятно, что у всех из нас есть какое-то самолюбие, никто не хочет проигрывать 0:5 при своих болельщиках, так нельзя. Оставалось только биться до конца.
– Что игроки думают, когда выходят после паузы на лёд при счете 0:5?
– Думали о том, что каждую смену нужно выигрывать единоборства, каждый сантиметр поля. Все начинается с малого.
– Что сломалось после неплохого старта сезона?
– Не знаю, пока и мне непонятно, – сказал форвард казанского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ак Барса»
