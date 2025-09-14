Дебур о сборной Канады: «Ущипнул себя, увидев, сколько там талантливых игроков. На Турнире четырех наций у меня были мурашки от фанатов, атмосферы и драк»
Бывший главный тренер «Далласа» входит в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаду-2026.
«Джон Купер (главный тренер сборной Канады – Спортс’‘) и Даг Армстронг (генеральный менеджер сборной – Спортс’‘) позвонили, когда меня уволили из «Старс».
Они сказали, что это может стать большим преимуществом для сборной Канады, ведь у меня появится время сосредоточиться на Олимпиаде.
Когда команда только собралась перед Турниром четырех наций, даже после многих лет работы в НХЛ, я ущипнул себя, видя, сколько там талантливых игроков.
А во время матча против США в группе у меня были мурашки от фанатов, атмосферы и драк. И то же самое было, когда мы победили.
Представлять свою страну на Олимпиаде будет чем-то невероятным», – сказал Питер Дебур.
