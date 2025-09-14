Дебур о сборной Канады: «Ущипнул себя, увидев, сколько там талантливых игроков. На Турнире четырех наций у меня были мурашки от фанатов, атмосферы и драк»

Питер Дебур поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

Бывший главный тренер «Далласа » входит в тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаду-2026.

«Джон Купер (главный тренер сборной Канады – Спортс’‘) и Даг Армстронг (генеральный менеджер сборной – Спортс’‘) позвонили, когда меня уволили из «Старс».

Они сказали, что это может стать большим преимуществом для сборной Канады, ведь у меня появится время сосредоточиться на Олимпиаде.

Когда команда только собралась перед Турниром четырех наций, даже после многих лет работы в НХЛ , я ущипнул себя, видя, сколько там талантливых игроков.

А во время матча против США в группе у меня были мурашки от фанатов, атмосферы и драк. И то же самое было, когда мы победили.

Представлять свою страну на Олимпиаде будет чем-то невероятным», – сказал Питер Дебур .

Дебур о замене Эттинджера в 5-й игре с «Эдмонтоном»: «Я бы сделал это еще раз. На скамейке царил дух поражения – нужно было вывести «Даллас» из этого состояния»