Дебур о замене Эттинджера в 5-й игре с «Эдмонтоном»: «Я бы сделал это еще раз. На скамейке царил дух поражения – нужно было вывести «Даллас» из этого состояния»
В пятом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (3:6, 1-4) главный тренер «Старс» заменил стартового голкипера после двух пропущенных шайб за 7:09.
«Мы оказались в таком положении третий год подряд, и было видно, что в команде царит дух поражения. Я чувствовал это на скамейке. В этот момент ты используешь все средства, чтобы попытаться вывести их из этого состояния.
Ты не можешь беспокоиться о том, как другие люди это оценят. Просто понимаешь, что могут быть последствия, если все сложится неудачно. Меня спрашивают, сделал бы я это еще раз? Да, сделал бы», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.
