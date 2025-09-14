Дебур о замене Эттинджера в 5-й игре с «Эдмонтоном»: «Я бы сделал это еще раз. На скамейке царил дух поражения – нужно было вывести «Даллас» из этого состояния»

Питер Дебур оценил замену Джейка Эттинджера в решающей игре «Далласа» в плей-офф.

В пятом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном » (3:6, 1-4) главный тренер «Старс» заменил стартового голкипера после двух пропущенных шайб за 7:09.

«Мы оказались в таком положении третий год подряд, и было видно, что в команде царит дух поражения. Я чувствовал это на скамейке. В этот момент ты используешь все средства, чтобы попытаться вывести их из этого состояния.

Ты не можешь беспокоиться о том, как другие люди это оценят. Просто понимаешь, что могут быть последствия, если все сложится неудачно. Меня спрашивают, сделал бы я это еще раз? Да, сделал бы», – сказал главный тренер «Далласа » Питер Дебур .

Дебур о поражениях от «Эдмонтона» в плей-офф: «Виноваты все. Я сказал, что Эттинджер проиграл им 6 игр из 7, но дело было не только в нем»