Цыплаков о целях на сезон: «Занять место в топ-6 или топ-9, пошуметь в плей-офф. Жду от себя высокой результативности»

Максим Цыплаков рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате 26-летний форвард «Айлендерс » набрал 35 (10+25) очков за 77 матчей.

– Какие цели вы ставите себе на сезон‑2025/26?

– Конечно, хочется занять место в топ-6 или топ-9, получать много игрового времени и заслужить доверие тренеров в особо важные минуты игры.

Жду от себя высокой результативности и помощи команде во всех смыслах: и шайбы на себя ловить, и силовые приемы делать. Конечно, хочется попасть в плей-офф и пошуметь там. Думаю, у нас в этом году получится все это реализовать.

– Есть ли задачи по развитию конкретных игровых навыков – бросок, скорость?

– В таком возрасте уже сложно развить что-то с нуля, но можно улучшать то, что есть: не забывать о слабых местах и при этом продолжать развивать сильные стороны.

– Какие ожидания у вас от конкуренции в составе – от Холмстрема, Шабанова, Друэна и других нападающих?

– Ожиданий никаких, нужно просто работать, доказывать свою стабильность и показывать, что я лучше. Это обычная конкуренция. А дальше будет видно: у всех разные роли, все разные люди. Это нормально. Когда есть конкуренция – это хорошо, – сказал Максим Цыплаков .

Цыплаков о жизни в США: «Все нравится – очень красиво, спокойно, люди добрые и вежливые. Первый год был притирочный, сейчас будем открывать новые места»