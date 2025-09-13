«Монреаль», «Калгари» и еще несколько клубов интересуются Захой из «Бостона». Форварда могут обменять на Страбла, Руа или Капанена
Как сообщает RG, несколько клубов интересуются 28-летним чешским нападающим.
«У «Монреаля» определенно есть интерес к Захе, они делали запрос, но это не единственная команда. Несколько клубов, включая «Калгари», продолжают следить за ситуацией», – сообщил источник.
Последний обмен между «Монреалем» и «Бостоном», включавший действующих игроков основного состава, состоялся 21 февраля 2001 года, когда защитник Патрик Трэверс перебрался в «Канадиенс», а в обратном направлении отправился Эрик Вайнрих.
Также сообщается, что клубы обсуждали разные варианты сделки. Среди возможных кандидатов для обмена Захи называются форварды Джошуа Руа и Оливер Капанен, а также защитник Джейден Страбл.
«Они его действительно ценят, но одного Страбла явно недостаточно, чтобы заполучить Заху», – отметил источник.
Что касается самого Захи, то слухи о его возможном обмене, скорее всего, исходят не от «Бостона», а от клубов, проявляющих к нему интерес.