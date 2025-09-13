  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Монреаль», «Калгари» и еще несколько клубов интересуются Захой из «Бостона». Форварда могут обменять на Страбла, Руа или Капанена
1

«Монреаль», «Калгари» и еще несколько клубов интересуются Захой из «Бостона». Форварда могут обменять на Страбла, Руа или Капанена

Форвард «Бостона» Павел Заха интересен нескольким клубам НХЛ.

Как сообщает RG, несколько клубов интересуются 28-летним чешским нападающим. 

«У «Монреаля» определенно есть интерес к Захе, они делали запрос, но это не единственная команда. Несколько клубов, включая «Калгари», продолжают следить за ситуацией», – сообщил источник. 

Последний обмен между «Монреалем» и «Бостоном», включавший действующих игроков основного состава, состоялся 21 февраля 2001 года, когда защитник Патрик Трэверс перебрался в «Канадиенс», а в обратном направлении отправился Эрик Вайнрих.

Также сообщается, что клубы обсуждали разные варианты сделки. Среди возможных кандидатов для обмена Захи называются форварды Джошуа Руа и Оливер Капанен, а также защитник Джейден Страбл. 

«Они его действительно ценят, но одного Страбла явно недостаточно, чтобы заполучить Заху», – отметил источник.

Что касается самого Захи, то слухи о его возможном обмене, скорее всего, исходят не от «Бостона», а от клубов, проявляющих к нему интерес.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
logoДжейден Страбл
logoБостон
logoОливер Капанен
возможные переходы
logoДжошуа Руа
logoКалгари
logoМонреаль
logoНХЛ
Патрик Трэверс
logoПавел Заха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й
210 сентября, 11:27
«Монреаль» готовится к обмену Прайса. Клуб также может обменять пик 1-го раунда на центрфорварда уровня НХЛ (TVA Sports)
171 сентября, 11:05
Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
825 августа, 20:37
Главные новости
Вице-президент КХЛ о противостоянии СКА и «Шанхая» в медиа: «Между Mercedes и BMW была битва, в рекламе поддевали друг друга. Может, у клубов будет так же»
2сегодня, 18:31
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
27сегодня, 18:16
Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»
4сегодня, 17:10
«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона
6сегодня, 16:42
Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена. 40-летний форвард «Лос-Анджелеса» перенес операцию и пропустит старт сезона
1сегодня, 16:24
Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»
42сегодня, 15:32Фото
Романов о рекорде Овечкина: «Американцы и канадцы тоже гордятся его достижением. Рекорды существуют, чтобы их бить. Когда-то находится такой уникум»
3сегодня, 15:21
Ги Буше о 7:4 с «Динамо»: «Авангард» хорошо начал, доминировал, но нахватал удалений. При 1:3 пришлось перестраиваться, паники не было. Я всегда честен в общении с командой»
4сегодня, 14:47
КХЛ. «Авангард» победил «Динамо» Москва, «Динамо» Минск обыграло «Барыс»
91сегодня, 14:17
Кудашов о 4:7 от «Авангарда»: «Провальный 2-й период у «Динамо» – результат матча. Есть хроническое в этом еще с предсезонки, будем исправлять. Вины Моторыгина не вижу»
15сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Шаров о любимых фильмах: «Законопослушный гражданин» и почти все, что снимает Гай Ричи. По музыке – меломан, все подряд могу слушать»
1сегодня, 17:59
17-летний Селиванов о дебюте в КХЛ: «До сих пор в шоке. Моторыгин при смене сказал: «Ничего не бойся». Гусев и Паталаха приободрили, Ожиганов сказал кайфовать от процесса»
2сегодня, 17:24
Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»
1сегодня, 16:58
Ротенберг о 2:2 ФК «Динамо» со «Спартаком»: «Хорошая атмосфера на арене – все, что могу сказать»
15сегодня, 16:12
Камалов о старте «Северстали»: «В Ярославле получили по шапке, «Локомотив» приземлил нас, показал ошибки. В игре со «Спартаком» мы их исправили»
3сегодня, 15:59
Кравец об 1:3 от «Динамо» Минск: «Барысу» надо расти в хоккейном IQ. Пропускать за 9 секунд до сирены – недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных и заброшенных шайб»
1сегодня, 15:45
Агент Прохоркина о хет-трике против «Динамо»: «Авангард» знал, кого брал. У Николая высокий уровень. Главное для него – результат команды, не личная статистика»
5сегодня, 14:57
Гросс о 3 поражениях «Трактора» в 4 матчах: «Никто не переживает о старте, сезон только начинается. У нас много новых лиц, нужно время, чтобы понять нашу систему игры»
сегодня, 14:37
Форвард «Шанхая» Квинни о Петербурге: «Прекрасный город, много отличных ресторанов. Наслаждаюсь каждой секундой»
4сегодня, 13:45
Юдин о расторжении контракта с «Салаватом»: «Юридическая история, играть за Уфу мне не предлагали. «Автомобилист» сделал предложение, о других вариантах не думал»
сегодня, 12:58