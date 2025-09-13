Ротенберг о 2:2 ФК «Динамо» со «Спартаком»: «Хорошая атмосфера на арене – все, что могу сказать»
Роман Ротенберг доволен атмосферой на матче футбольного «Динамо» и «Спартака».
Сегодня команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с красно-белыми (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.
Член совета директоров ХК «Динамо» и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг посетил этот матч.
«Хорошая атмосфера на стадионе – все, что могу сказать», – сказал Роман Ротенберг.
Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»
