Ротенберг о 2:2 ФК «Динамо» со «Спартаком»: «Хорошая атмосфера на арене – все, что могу сказать»

Роман Ротенберг доволен атмосферой на матче футбольного «Динамо» и «Спартака».

Сегодня команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с красно-белыми (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.

Член совета директоров ХК «Динамо» и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг посетил этот матч.

«Хорошая атмосфера на стадионе – все, что могу сказать», – сказал Роман Ротенберг .

