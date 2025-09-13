Хет-трик Прохоркина помог «Авангарду» победить «Динамо» – 7:4

Хет-трик Николая Прохоркина помог «Авангарду» победить «Динамо».

Игра проходила в Омске и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

Нападающий «Авангарда » Николай Прохоркин забросил три шайбы, включая победную. У «Динамо » по 2 (0+2) очка на счету Даниила Пыленкова и Никиты Гусева .

Следующий матч команда Ги Буше проведет дома 15 сентября с «Динамо» Минск, бело-голубые в тот же день в гостях встретятся с «Барысом».

17-летний Селиванов дебютировал в КХЛ за «Динамо». Он стал самым молодым вратарем в истории лиги