Хет-трик Прохоркина помог «Авангарду» победить «Динамо» – 7:4
Хет-трик Николая Прохоркина помог «Авангарду» победить «Динамо».
Игра проходила в Омске и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.
Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин забросил три шайбы, включая победную. У «Динамо» по 2 (0+2) очка на счету Даниила Пыленкова и Никиты Гусева.
Следующий матч команда Ги Буше проведет дома 15 сентября с «Динамо» Минск, бело-голубые в тот же день в гостях встретятся с «Барысом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
