«Ак Барс» интересуется форвардом «Автомобилиста» Бывальцевым («Бизнес Online»)
«Ак Барс» интересуется нападающим «Автомобилиста» Алексеем Бывальцевым.
Как сообщает «Бизнес Online», клуб из Казани рассматривает вариант с подписанием форварда. Казанцы проявляют активный интерес к хоккеисту, но пока у клуба нет свободных денег под потолком зарплат.
Контракт Алексея Бывальцева с зарплатой 55 млн рублей за сезон действует до 31 мая 2026 года.
В нынешнем сезоне он провел 2 матча и отметился 2 передачами.
Отметим, что Бывальцев ранее играл за «Трактор» под руководством тренера Анвара Гатиятулина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
