«Ак Барс» интересуется форвардом «Автомобилиста» Бывальцевым («Бизнес Online»)

«Ак Барс» интересуется нападающим «Автомобилиста» Алексеем Бывальцевым.

Как сообщает «Бизнес Online», клуб из Казани рассматривает вариант с подписанием форварда. Казанцы проявляют активный интерес к хоккеисту, но пока у клуба нет свободных денег под потолком зарплат.

Контракт Алексея Бывальцева с зарплатой 55 млн рублей за сезон действует до 31 мая 2026 года.

В нынешнем сезоне он провел 2 матча и отметился 2 передачами.

Отметим, что Бывальцев ранее играл за «Трактор» под руководством тренера Анвара Гатиятулина .