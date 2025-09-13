  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трижды победивший рак Фрэнсис попал в лагерь новичков «Анахайма». 24-летний хоккеист был задрафтован в 2019-м
1

Трижды победивший рак Фрэнсис попал в лагерь новичков «Анахайма». 24-летний хоккеист был задрафтован в 2019-м

Трижды победивший рак хоккеист вошел в тренировочный лагерь «Анахайма».

Уилл Фрэнсис был задрафтован «Дакс» в шестом раунде в 2019 году.

В 2020-м ему диагностировали острый лимфобластный лейкоз. За следующие пять лет он трижды проходил лечение и сейчас находится в стадии ремиссии.

Он впервые принимает участие в лагере новичков команды НХЛ.

«Это нереальный опыт. С 2019 года это было моей целью и мечтой. Просто невероятно здорово наконец-то достичь этого, после всего, через что я прошел.

Я надеялся, что это произойдет немного раньше, но, в конце концов, хорошее приходит к тем, кто умеет ждать», – сказал 24-летний защитник системы «Анахайма» Уилл Фрэнсис.

В прошлом сезоне он провел 8 матчей: 5 – в NCAA и 3 – за фарм-клуб «Анахайма» в АХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoАнахайм
logoЗдоровье
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Миннесота» пригласила Лисона на просмотр. У 26-летнего экс-форварда «Анахайма» 220 матчей в НХЛ и 54 очка
6 сентября, 03:30
Ингрэм прошел программу помощи игрокам НХЛ и сыграет в следующем сезоне. Вратарь «Юты» попал туда после смерти матери
221 августа, 03:23
«Анахайм» продлил форварда Уоша на 2 года с кэпхитом 812,5 тысячи долларов, контракт гибридный. Он стал чемпионом NCAA, набрав 38 очков в 42 играх в сезоне
15 августа, 05:15
Главные новости
17-летний Селиванов дебютировал в КХЛ за «Динамо». Он стал самым молодым вратарем в истории лиги
13 минут назад
Агент Кузнецова: «У Евгения будет команда за океаном к началу сезона. Вариант с возвращением в «Вашингтон» не рассматривали»
1337 минут назад
Шаров о Екатеринбурге: «Маленькая Москва – чистый город, с прекрасными ресторанами и парками. Максимально комфортно себя чувствую»
349 минут назад
Вице-президент КХЛ о показе матчей за границей: «27 стран – количество сократилось после 2022-го. Большой трафик из Германии и Финляндии, есть Турция и Египет»
3сегодня, 12:18
КХЛ. «Авангард» принимает «Динамо» Москва, «Барыс» играет с «Динамо» Минск
60сегодня, 12:01Live
Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Посол российского спорта в мире. Он еще долго может играть в НХЛ – сильнейшей лиге мира»
сегодня, 11:32
Вице-президент КХЛ о бесплатных билетах: «Доля составляет до 20% в некоторых клубах. Это вред – если люди привыкнут, потом билеты будет невозможно продать»
7сегодня, 11:07
Федерации хоккея России, Беларуси и Казахстана договорились об обмене судьями. Программа охватывает 12 арбитров и 22 матча в трех чемпионатах
2сегодня, 10:47
Юдин об обмене из СКА: «У Ларионова свое мнение, я его уважаю – он ответственен за результат. Никакого общения не было»
4сегодня, 10:35
Ротенберг поздравил москвичей с Днем города: «Москва – это сердце России, ее ритм и энергия. Пусть столица продолжает задавать темп в спорте и в жизни, вдохновляя на новые победы»
34сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Юдин о расторжении контракта с «Салаватом»: «Юридическая история, играть за Уфу мне не предлагали. «Автомобилист» сделал предложение, о других вариантах не думал»
25 минут назад
Спенсер Фу о 4:1 с «Локомотивом»: «Они чемпионы не просто так. Отличная команда, но «Шанхай» был готов»
1сегодня, 11:45
Шаров об «Автомобилисте»: «Мы стали играть гораздо агрессивнее. Это тенденции современного хоккея, все стараются для болельщиков»
сегодня, 11:20
Вратарь «Баффало» Луукконен прибыл в тренировочный лагерь с травмой. Ранее клуб заключил контракт с Георгиевым
2сегодня, 10:23
Зарипов о назначении Крикунова в «Сочи»: «Не вижу ничего героического, он хороший специалист. Риск есть во всем, но команда держится неплохо»
сегодня, 09:47
Хеллибак о Кубке Стэнли: «Один игрок не вытащит всех. Я усвоил, что нельзя кого-то винить или возносить на пьедестал – нужны все»
3сегодня, 09:17
Корешков о «Тракторе»: «Спад связываю с эмоциональной перезагрузкой после поражения в финале. Команда будет набирать обороты»
сегодня, 09:01
Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
1сегодня, 08:36
Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»
2сегодня, 08:11
Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»
2сегодня, 07:42