Трижды победивший рак Фрэнсис попал в лагерь новичков «Анахайма». 24-летний хоккеист был задрафтован в 2019-м

Трижды победивший рак хоккеист вошел в тренировочный лагерь «Анахайма».

Уилл Фрэнсис был задрафтован «Дакс» в шестом раунде в 2019 году.

В 2020-м ему диагностировали острый лимфобластный лейкоз. За следующие пять лет он трижды проходил лечение и сейчас находится в стадии ремиссии.

Он впервые принимает участие в лагере новичков команды НХЛ.

«Это нереальный опыт. С 2019 года это было моей целью и мечтой. Просто невероятно здорово наконец-то достичь этого, после всего, через что я прошел.

Я надеялся, что это произойдет немного раньше, но, в конце концов, хорошее приходит к тем, кто умеет ждать», – сказал 24-летний защитник системы «Анахайма » Уилл Фрэнсис.

В прошлом сезоне он провел 8 матчей: 5 – в NCAA и 3 – за фарм-клуб «Анахайма» в АХЛ.