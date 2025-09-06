«Миннесота» пригласила Лисона на просмотр. У 26-летнего экс-форварда «Анахайма» 220 матчей в НХЛ и 54 очка

«Миннесота» пригласила Бретта Лисона на просмотр.

26-летний форвард подписал пробный контракт и приедет в тренировочный лагерь «Уайлд».

В межсезонье игрок стал неограниченно свободным агентом, так как «Анахайм » не сделал ему квалификационное предложение.

В активе канадца 220 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (за «Вашингтон» и «Дакс») и 54 (25+29) очка. Также он провел 1 матч в Кубке Стэнли.

На драфте НХЛ Лисон был выбран «Кэпиталс» в 2019 году под общим 56-м номером во 2-м раунде.

Ранее сообщалось , что игроком интересуются клубы КХЛ.