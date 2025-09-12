Заварухин о 4:1 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл грамотно, парни вкладывались в каждый момент, ловили шайбу на себя. Галкин подчищал, провел хороший матч»

Николай Заварухин подвел итоги игры с «Салаватом» (4:1).

«Автомобилист » одержал победу в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– В третий город приезжаем на открытие сезона, сейчас еще вернемся домой, где будем в четвертый раз открывать чемпионат (улыбается – Спортс’‘). Поздравляю уфимских болельщиков с началом сезона! Очень приятно играть при такой атмосфере, полных трибунах!

Что касается игры, то «Салават Юлаев », возможно, где-то был посвежее – хорошее движение у соперника было. Мы грамотно сыграли, реализовали свои моменты. Вовка Галкин подчищал за нами, сыграл хороший матч.

Парни вкладывались в каждый момент. Что не получалось, нивелировалось игрой в обороне, ловили шайбу на себя. Основное – в перерыве между вторым и третьим переговорили с командой. Немножко не понравилось то, что у нас были долгие смены.

– Как оцениваете дебют Юдина?

– В предсезонке его не было, сегодня первая игра. Парень старается – это видно, через матчи войдет. В дальнейшем будет добавлять. У него есть опыт игры за сборную России, он выигрывал кубки, надеемся на него.

– Почему поменяли местами Да Косту и Шарова?

– Так бывает. В Казани было отдано много эмоций: и голы там хорошие забили, и драки были. Такая победа над сильным соперником забирает эмоции, поэтому мы и поменяли тройки, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.