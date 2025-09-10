  • Спортс
  Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»
0

Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»

Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от ЦСКА (0:1) в выездном матче.

– Считаю, что неплохой матч с нашей стороны. Первый период была равная игра, во втором соперник нас прижал из‑за дальней лавки. ЦСКА владел инициативой, но в третьем мы уже владели инициативой. Как мне показалось, на очко мы наиграли. Но это хоккей, тут ничего не сделаешь.

– Что было в моменте с пропущенной шайбой? Ошибка защитников? Или это класс Гурьянова?

– Это индивидуальный класс игрока ЦСКА. Там высокого уровня игроки, секрета никакого здесь нет. Мы говорили про это перед игрой, но он продавил. Это индивидуальное мастерство.

– Насколько довольны стартовыми матчами?

– Мы живем от игры к игре. Выиграли в Петербурге – довольны, сейчас проиграли – немножко расстроились. Что будет через день… В КХЛ такой уровень, что сценарий не предугадаешь. А дальше Новосибирска я даже не знаю, с кем мы играем. Готовимся к матчу с «Сибирью», а дальше течение нас вынесет.

– Согласны, что вы «притушили» ярко играющий ЦСКА?

– Мы разбирали, мы смотрели. Даже по броскам равная игра. Буду аккуратен: мне многое понравилось по организации игры, она была лучше, чем с «Шанхаем». То, что мы хотим видеть от ребят в зоне обороны, увидели. Но нужна стабильность.

Тем более начало сезона, очень рано делать выводы и чему‑то радоваться. Работы впереди очень много. То, что мне нравилось в предсезонке, сейчас уже не нравится. Сегодня нам многое понравилось, но надо быть аккуратным с такими оценками, повторюсь, – сказал главный тренер «Адмирала».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
