Тренер «Северстали» Козырев провел 150-й матч в КХЛ
Тренер «Северстали» Андрей Козырев провел 150-й матч в КХЛ.
Сегодня «Северсталь» победила «Спартак» в игре Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:1.
«Андрей Леонидович Козырев достиг значимого рубежа – 150 матчей в КХЛ!
За «Северсталь» Андрей Леонидович провел 136 матчей в регулярном чемпионате, одержав 66 побед, а также провел 10 матчей в плей-офф.
Поздравляем Андрея Леонидовича и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в сообщении «Северстали».
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости