Тренер «Северстали» Козырев провел 150-й матч в КХЛ

Тренер «Северстали» Андрей Козырев провел 150-й матч в КХЛ.

Сегодня «Северсталь » победила «Спартак» в игре Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:1.

«Андрей Леонидович Козырев достиг значимого рубежа – 150 матчей в КХЛ!

За «Северсталь» Андрей Леонидович провел 136 матчей в регулярном чемпионате, одержав 66 побед, а также провел 10 матчей в плей-офф.

Поздравляем Андрея Леонидовича и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в сообщении «Северстали».

