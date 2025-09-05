Титов о работе с молодежью: «В советское время тренер был психологом. Я учился у Юрзинова, Тихонова, Васильева, они никогда не орали на хоккеистов, наоборот – по-отцовски объясняли»

Герман Титов высказался о важности психологии в работе с молодыми хоккеистами.

– Работа с молодежью – это, прежде всего, психология. Насколько вы прокачались в этом плане за время работы в «СКА-1946»?

– В советское время тренер всегда был психологом. Я учился у наставников, под чьим руководством сам играл: у Владимира Владимировича Юрзинова, Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Филипповича Васильева.

В Канаде я работал с Дэйвом Кингом . Подсматривал у них, как они общались с игроками. Они никогда не орали на хоккеистов, а наоборот, по-отцовски все объясняли.

Да, бывает такое, что до парня не все доходит с первого или второго раза. Но в таких случаях необходимо проявлять терпение и продолжать объяснять.

– Есть ли у вас любимые психологические приемы? Иногда бывает, что тренеры в командных видах спорта могут специально создать конфликт в коллективе, чтобы задеть своих подопечных и вытащить их лучшие качества.

– Нет, у меня такого нет. Нужно знать грань. Сейчас у нас практически новая команда, поэтому я пока до конца не знаю, кого я могу наругать, а кого нет. В прошлом сезоне, например, я четко понимал, кто из парней после втыка заиграет, а кто наоборот, закончит с хоккеем, – сказал главный тренер «СКА-1946 ».