«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
«Сент-Луис» подписал соглашения с Никитой Сусуевым и Джастином Карбонно.
Генеральный менеджер клуба Даг Армстронг объявил о заключении 3-летних двусторонних контрактов новичка с Карбонно, выбранным в 1-м раунде драфта-2025, и Сусуевым, выбранным в 7-м раунде на драфте 2023-го.
Сусуев, принадлежащий «Спартаку» прошлый сезон провел в «Адмирале» на правах аренды. На счету 20-летнего форварда гол в 7 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.
В прошлом сезоне 18-летний нападающий Джастин Карбонно набрал 89 (46+43) очков в 62 матчах регулярного чемпионата лиги Квебека.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сент-Луиса»
