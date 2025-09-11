«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года

«Сент-Луис» подписал соглашения с Никитой Сусуевым и Джастином Карбонно.

Генеральный менеджер клуба Даг Армстронг объявил о заключении 3-летних двусторонних контрактов новичка с Карбонно, выбранным в 1-м раунде драфта-2025, и Сусуевым, выбранным в 7-м раунде на драфте 2023-го.

Сусуев , принадлежащий «Спартаку » прошлый сезон провел в «Адмирале » на правах аренды. На счету 20-летнего форварда гол в 7 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне 18-летний нападающий Джастин Карбонно набрал 89 (46+43) очков в 62 матчах регулярного чемпионата лиги Квебека.