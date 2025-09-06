Тодд про НХЛ: «Было несколько предложений, но КХЛ – отличная лига. В «Спартаке» все на высоком уровне, отличный штаб во главе с Жамновым»
– Как только закончился сезон, в «Салавате» попрощались с вами и еще несколькими игроками. Вам вообще предлагали остаться в Уфе?
– Варианта остаться у меня не было. У них сейчас тяжелый период в плане финансов.
Мы с агентом решили, что я покидаю команду. В Уфе было здорово, у нас в прошлом сезоне сложилась хорошая команда, но пришлось принять такое решение.
– После вашего ухода писали, что вы концентрируетесь на предложениях за океаном. Так ли это? Например, Ремпал подписал соглашение с «Вашингтоном» и теперь, возможно, будет играть с Овечкиным.
– Все легионеры посматривают в сторону НХЛ, возможно, не все об этом говорят. У меня было несколько предложений.
Но КХЛ тоже отличная лига, мне показалось, что лучшим будет использовать возможность подписать соглашение здесь с хорошей командой, иметь возможность много играть и быть в лидерах лиги.
В «Спартаке» это все есть. Здесь все на высоком уровне, дружный коллектив и отличный тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым.
Что касается Шелдона Ремпала, он хороший игрок. У каждого свой путь, он решил подписать там двустороннее соглашение. Хорошая возможность для него, – сказал нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд.