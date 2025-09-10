Лямкин пытался забить лакросс при 1:2 с «Автомобилистом». Буше забросил «Ак Барсу» 3-ю шайбу через несколько секунд

Никита Лямкин неудачно пытался забить лакросс в ворота «Автомобилиста».

«Ак Барс» принимает команду тренера Николая Заварухина (1:5 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 28-й минуте защитник казанцев Никита Лямкин пытался забить лакросс в ворота Евгения Аликина . Шайба попала в защитников «Автомобилиста ».

Через несколько секунд форвард екатеринбургского клуба Рид Буше забил третий гол в ворота «Ак Барса ».