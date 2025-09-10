Лямкин пытался забить лакросс при 1:2 с «Автомобилистом». Буше забросил «Ак Барсу» 3-ю шайбу через несколько секунд
Никита Лямкин неудачно пытался забить лакросс в ворота «Автомобилиста».
«Ак Барс» принимает команду тренера Николая Заварухина (1:5, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 28-й минуте защитник казанцев Никита Лямкин пытался забить лакросс в ворота Евгения Аликина. Шайба попала в защитников «Автомобилиста».
Через несколько секунд форвард екатеринбургского клуба Рид Буше забил третий гол в ворота «Ак Барса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости