«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте. 21-летний защитник – ограниченно свободный агент

«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте.

Об этом сообщает журналист Райан Новозински.

Стороны не пришли к соглашению о продолжительности договора. «Нью-Джерси » хочет подписать либо максимальный 8-летний контракт, либо «мостик» на 2-3 года.

Представители хоккеиста настаивают на пятилетнем продлении. Тогда Люк Хьюз станет неограниченно свободным агентом одновременно с братом – Джеком Хьюзом .

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (7+37) очка при полезности «минус 7». В плей-офф у него 1 игра.

Сейчас Хьюз является ограниченно свободным агентом без права на получение оффер-шита.