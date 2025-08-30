«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте. 21-летний защитник – ограниченно свободный агент
«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте.
Об этом сообщает журналист Райан Новозински.
Стороны не пришли к соглашению о продолжительности договора. «Нью-Джерси» хочет подписать либо максимальный 8-летний контракт, либо «мостик» на 2-3 года.
Представители хоккеиста настаивают на пятилетнем продлении. Тогда Люк Хьюз станет неограниченно свободным агентом одновременно с братом – Джеком Хьюзом.
В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (7+37) очка при полезности «минус 7». В плей-офф у него 1 игра.
Сейчас Хьюз является ограниченно свободным агентом без права на получение оффер-шита.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: NJ.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости