Шулак о капитанстве в «Адмирале»: «Включаю хорошие песни перед играми. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть»
– Предсезонная подготовка всегда сложна, бегали с баллонами, занимались в зале. В Беларуси сыграли несколько матчей. Мы полностью готовы к новому сезону, все в порядке.
– В этом сезоне вы капитан команды. Было это решение тренеров или голосовали игроки?
– Это решение тренерского штаба.
– Как вы относитесь к капитанской нашивке? Добавляет ли это больше ответственности?
– Давление есть всегда, даже без капитанской нашивки игроки ощущают ответственность. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть.
– Что входит в ваши обязанности капитана?
– Включаю хорошие песни перед играми.
– Какая песня настраивает игроков «Адмирала» перед матчами?
– Славянская песня, не могу сказать, какая, это секрет.
– Каким мы увидим «Адмирал» в новом сезоне?
– Это будет системная, агрессивная команда, которая крепко играет в обороне. Дружная команда, где все играют друг за друга, – сказал чешский защитник.