Шулак о капитанстве в «Адмирале»: «Включаю хорошие песни перед играми. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть»

Либор Шулак высказался о том, что стал капитаном «Адмирала».

– Предсезонная подготовка всегда сложна, бегали с баллонами, занимались в зале. В Беларуси сыграли несколько матчей. Мы полностью готовы к новому сезону, все в порядке.

– В этом сезоне вы капитан команды. Было это решение тренеров или голосовали игроки?

– Это решение тренерского штаба.

– Как вы относитесь к капитанской нашивке? Добавляет ли это больше ответственности?

– Давление есть всегда, даже без капитанской нашивки игроки ощущают ответственность. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть.

– Что входит в ваши обязанности капитана?

– Включаю хорошие песни перед играми.

– Какая песня настраивает игроков «Адмирала» перед матчами?

– Славянская песня, не могу сказать, какая, это секрет.

– Каким мы увидим «Адмирал» в новом сезоне?

– Это будет системная, агрессивная команда, которая крепко играет в обороне. Дружная команда, где все играют друг за друга, – сказал чешский защитник.