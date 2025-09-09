Давыдов об «Авангарде»: «Неужели Омск за лето устроил такую текучку кадров и увел Рашевского у «Динамо», чтобы забивать по одному голу за матч?»
Виталий Давыдов высказался о поражении «Авангарда» от «Ак Барса» (1:2).
– На что еще обратили внимание на старте сезона КХЛ?
– В первых двух матчах мне понравилась Казань – взяла одно очко в Магнитогорске, два – в Омске. Для такого сложного календаря это очень приличный старт.
А вот «Авангард», как и «Динамо», пока не впечатлил. Неужели Омск за лето устроил такую текучку кадров и, например, увел у нас Рашевского, чтобы забивать по одному голу за матч? Во всяком случае Казань без особых проблем соперник прочитала и могла победить и на ноль.
Вообще ни «Динамо», ни «Авангард» не имеют права делать шаг назад. У команд очень качественные составы – для больших дел. С такими составами в сезон нужно входить спокойно, на классе, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости