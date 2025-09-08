  • Спортс
  • Луи Робитайл об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «У него был сезон новичка. Я получил его клюшку и джерси – это вершина моей карьеры»
Луи Робитайл считает игру с Александром Овечкиным вершиной карьеры.

Сейчас Робитайл работает главным тренером «Омских Крыльев» из Olimpbet ВХЛ.

– У вас два матча в НХЛ, вы играли за «Вашингтон». Что вы помните об этих играх, о том периоде?

– В своем первом матче я подрался уже в первом периоде против «Флориды». Тогда у меня была такая роль – провокатор.

Я довольно много лет был в системе «Вашингтона». Думаю, всего около семи лет в общей сложности. Это была очень сплоченная организация. И тогда как раз приехал Ови. Это был его первый сезон новичка.

– То есть когда вы играли, это был его дебютный год?

– Да, именно. У меня до сих пор хранится его клюшка, и есть фотографии, где Ови с моим сыном. Сыну тогда был всего год. Мы встретились с ним, получили одну из его клюшек. Она с его первого сезона, я храню ее дома, в витрине рядом с его джерси. Это был лучший момент в моей жизни, вершина моей карьеры.

Я никогда не был из разряда ребят из первого раунда драфта. Я тот, кто прошел через тяжелый путь – через АХЛ. Мне ничего не доставалось легко, я должен был работать, чтобы достичь цели. Поэтому я очень благодарен за то, что мне удалось сыграть в НХЛ. И этим я действительно горжусь.

– Каким вам запомнился Овечкин?

– Ну, первое, что помню, – у моего хорошего друга Стива Эминджера был восьмой номер, и Ови забрал его. Но уже в первый лагерь новичков мы смотрели на него и понимали: «Да, этот парень – зверь». У него сумасшедший бросок, он мощный, очень физически сильный, отобрать у него шайбу невозможно. И бросок у него – как лазер.

Что действительно определило Ови, так это победа в Кубке Стэнли. И то, что он всю карьеру в одном клубе. Это показывает, какой он – семейный, командный человек, – сказал Луи Робитайл.

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
