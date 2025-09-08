Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов подсказать что-то, много говорит на скамейке»

Райан Леонард рассказал о лидерских качествах Александра Овечкина.

20-летний форвард «Вашингтона » присоединился к команде в концовке прошлого регулярного чемпионата.

«В жизни Овечкин такой же, каким его видят все. Но когда наступает время игры – он активно помогает.

Он много говорит на скамейке, смотрит видео в перерывах и по ходу матчей. Он всегда готов что-то подсказать. Отличный капитан», – сказал Леонард .