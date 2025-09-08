Уилер стал консультантом по хоккейным операциям в «Рейнджерс». В июле форвард завершил игровую карьеру
Блэйк Уилер стал консультантом по хоккейным операциям в «Рейнджерс».
В июле нападающий завершил игровую карьеру. Он выступал за клуб из Нью-Йорка в сезоне-2023/24.
Всего на счету Уилера 943 (321+622) очка в 1172 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. За карьеру в плей-офф он набрал 45 (10+35) баллов в 66 играх.
Ассистентами генерального менеджера «Рейнджерс» стали Райан Клоу, покинувший «Сан-Хосе» в межсезонье, и Джим Салливан, ранее занимавший должность директора по аналитике.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
