  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уилер стал консультантом по хоккейным операциям в «Рейнджерс». В июле форвард завершил игровую карьеру
1

Уилер стал консультантом по хоккейным операциям в «Рейнджерс». В июле форвард завершил игровую карьеру

Блэйк Уилер стал консультантом по хоккейным операциям в «Рейнджерс».

В июле нападающий завершил игровую карьеру. Он выступал за клуб из Нью-Йорка в сезоне-2023/24.

Всего на счету Уилера 943 (321+622) очка в 1172 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. За карьеру в плей-офф он набрал 45 (10+35) баллов в 66 играх.

Ассистентами генерального менеджера «Рейнджерс» стали Райан Клоу, покинувший «Сан-Хосе» в межсезонье, и Джим Салливан, ранее занимавший должность директора по аналитике.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoБлэйк Уилер
logoРейнджерс
logoРайан Клоу
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилер завершил карьеру в 38 лет. У форварда 321+622 в 1172 матчах в НХЛ, он выступал за «Виннипег», «Бостон», «Рейнджерс», «Атланту»
1119 июля, 19:14
Главные новости
КХЛ. «Металлург» принимает «Салават», «Лада» – «Автомобилист», «Шанхай» встретится с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
1184 минуты назадLive
Роман Ротенберг: «Доннарумма – великий вратарь, лидер мирового футбола. С большим уважением отношусь ко всем голкиперам. Им всегда непросто»
1441 минуту назад
Агент Ливо об отстранении игрока: «Поверьте, была веская причина не приезжать на церемонию КХЛ. Он уважает лигу и благодарен, что его признали MVP»
5сегодня, 14:29
Генменеджер «Коламбуса» о Чинахове: «Если он останется, нам придется убедиться, что все на одной волне. Знаю, что он хочет играть и зарабатывать на уровне НХЛ»
1сегодня, 14:16
Якупов об отдыхе: «В Турцию съездил только на 2 дня – лежать кабачком в шезлонге не мое. На Кубе жутко траванулся, не попал в местный колорит. На хрен просто»
1сегодня, 14:02
Евгений Свечников о слухах про его нежелание жить в России: «Бред какой-то. В Казани специально некрасиво про меня написали – тогда им было это на руку»
сегодня, 13:33
Луи Робитайл об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «У него был сезон новичка. Я получил его клюшку и джерси – это вершина моей карьеры»
1сегодня, 13:20
Шевченко об отстранении Ливо за пропуск церемонии и деле Мерфи: «Виза Тревора была до 30 апреля – СКА доказал, что он не мог приехать. Виза Джоша была до 31 мая»
1сегодня, 12:32
Бердин о возвращении из Канады: «Было важно, чтобы сын родился в России. Сейчас в стране непростое время, важно держаться семьи»
55сегодня, 12:14
Ливо отстранен на 2 игры за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Форвард «Трактора» не сыграет со СКА и «Нефтехимиком»
32сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «Ларионов был значимым игроком, но это не говорит, что он занимает какое-то место в тренерском рейтинге. У СКА будет сложный сезон, слишком много хоккеистов покинуло команду»
49 секунд назад
Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо». Пропустивший 6 голов от «Шанхая» Иванов не попал в заявку
13 минут назад
Нарделла об игре в КХЛ: «Новый опыт для меня. Уверен, что еще испытаю много нового в лиге. Я очень рад этому»
25 минут назад
Крайдер о Юрове: «Он заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребенок. Неплохая шутка, принято»
сегодня, 14:57
«Хозяева не проиграют этот матч в основное время». Прогноз Артема Серикова на «Торпедо» – СКА
сегодня, 14:02
Дементьев об отстранении Ливо: «Нужен противовес, чтобы интересы хоккеистов были представлены. В НХЛ – это ассоциация игроков»
1сегодня, 13:47
Паркер Фу о целях «Шанхая» на сезон: «Хотим выиграть Кубок Гагарина – выхода в плей-офф недостаточно. У нас нет предела»
сегодня, 13:07
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
сегодня, 12:55
Биро о шансах «Эдмонтона» на чемпионство: «Пока есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда претенденты. Скиннер и Пикар – неплохие вратари, но не для Кубка Стэнли»
сегодня, 12:45
Терещенко о шансах «Сочи» на плей-офф: «У Крикунова большой багаж, но нужно усиление и многое другое. Поэтому я сомневаюсь»
сегодня, 12:19