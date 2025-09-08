Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»

Брэндон Биро заявил, что знакомые с опаской отреагировали на его переход в КХЛ.

27-летний канадец стал игроком «Ак Барса » в это межсезонье.

– Как решились на переезд в Россию? Это была идея агента?

– Да, мне предложил подумать о КХЛ агент. Недавно он спросил меня, не хочу ли я попробовать поехать за границу, и я ответил, что если будет хорошая возможность, то рассмотрю ее. Мне было интересно.

То есть я не был ни против, ни за переезд в Россию, просто держал все двери открытыми. Хотел посмотреть, есть ли хорошие варианты, и практически сразу получил интересные предложения.

После этого поговорил со своими друзьями, игравшими в КХЛ, чтобы понять, что из себя представляет лига, какой быт в стране, какие условия в России для жизни. Они помогли мне решиться на эту авантюру.

– Были друзья, которые вас отговаривали?

– Такие ребята были, пара знакомых, чья первая реакция на мое решение была примерно такая: «Это какое-то безумие – ехать туда сейчас».

Но после того как я поговорил с ними и объяснил, почему еду в Казань, рассказал о беседах со своими приятелями, которые уже были здесь, и у них не возникло никаких проблем. Эти скептики перестали что-то говорить, а просто пожелали удачи, – сказал нападающий «Ак Барса » Брэндон Биро.

