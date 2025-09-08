  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»
0

Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»

Брэндон Биро заявил, что знакомые с опаской отреагировали на его переход в КХЛ.

27-летний канадец стал игроком «Ак Барса» в это межсезонье.

– Как решились на переезд в Россию? Это была идея агента?

– Да, мне предложил подумать о КХЛ агент. Недавно он спросил меня, не хочу ли я попробовать поехать за границу, и я ответил, что если будет хорошая возможность, то рассмотрю ее. Мне было интересно.

То есть я не был ни против, ни за переезд в Россию, просто держал все двери открытыми. Хотел посмотреть, есть ли хорошие варианты, и практически сразу получил интересные предложения.

После этого поговорил со своими друзьями, игравшими в КХЛ, чтобы понять, что из себя представляет лига, какой быт в стране, какие условия в России для жизни. Они помогли мне решиться на эту авантюру.

– Были друзья, которые вас отговаривали?

– Такие ребята были, пара знакомых, чья первая реакция на мое решение была примерно такая: «Это какое-то безумие – ехать туда сейчас».

Но после того как я поговорил с ними и объяснил, почему еду в Казань, рассказал о беседах со своими приятелями, которые уже были здесь, и у них не возникло никаких проблем. Эти скептики перестали что-то говорить, а просто пожелали удачи, – сказал нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро.

Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Не было ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoБрэндон Биро
logoАк Барс
logoКХЛ
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Не было ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
1сегодня, 07:40
Зарипов о трансферных неудачах «Ак Барса»: «Не можем клеветать на кого-то, но факты налицо – игроки-лидеры прошлого чемпионата проведут сезон за конкурентов»
5вчера, 12:40
Гатиятулин о Биро и Калынаке: «Планировались в «Витязь» изначально. Знали, что они приедут в Россию, поэтому и подписали»
вчера, 11:38
Главные новости
Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
14 минут назад
Ротенберг о Хартли: «Мы весь год были на связи, обсуждали тренерские вопросы. Поздравил его, когда он получил назначение в «Локомотив»
227 минут назад
«Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»
102сегодня, 10:05
Две сумки Louis Vuitton купил Норрис из «Баффало» одноклубнику Бенсону в обмен на его игровой номер: «Я не мог понять, он серьезно попросил их или нет»
5сегодня, 09:52
Тренер фарм-клуба «Авангарда» Робитайл: «Москва – лучший город, в котором я когда-либо был. В Омске другая атмосфера, но люди меня впечатлили»
5сегодня, 09:36
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
58сегодня, 09:15
КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
47сегодня, 08:59
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»
44сегодня, 08:36
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»
13сегодня, 08:28
Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром: «Сегодня нет понятия «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли выиграли представители самых жарких и южных городов»
3сегодня, 08:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с «Локомотивом». Форварды пропускали Кубок Открытия
1 минуту назад
Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
52 минуты назад
Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»
сегодня, 10:15
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
1сегодня, 09:25
Андрей Коваленко о 16-летнем сыне Иване: «Говорю ему подниматься ступенька за ступенькой, не прыгать через пролеты. Задача на сезон – понюхать пороха «Локо» и МХЛ»
сегодня, 08:49
Руа о системе Никитина: «Нужно быть агрессивными, но думать головой. Хотим, чтобы у ЦСКА всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к атаке»
сегодня, 08:25
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Не было ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
1сегодня, 07:40
Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов подсказать что-то, много говорит на скамейке»
сегодня, 06:50
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
7сегодня, 06:05
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
4сегодня, 05:45