Две сумки Louis Vuitton купил Норрис из «Баффало» одноклубнику Бенсону в обмен на его игровой номер: «Я не мог понять, он серьезно попросил их или нет»

Джош Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton.

Норрис перешел в «Баффало» из «Оттавы» в конце предыдущего сезона. Большую часть карьеры он провел под девятым номером, в «Сейбрс» под ним играл Зак Бенсон .

«Я написал Заку, чтобы узнать, что бы он хотел получить за свой номер 9. Я куплю ему небольшой подарок и получу «девятку» в ответ.

Изначально я не мог понять, серьезно он это сказал или нет. Я ответил ему: «ЛОЛ», – сказал нападающий «Баффало » Джош Норрис .