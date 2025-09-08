  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Две сумки Louis Vuitton купил Норрис из «Баффало» одноклубнику Бенсону в обмен на его игровой номер: «Я не мог понять, он серьезно попросил их или нет»
5

Две сумки Louis Vuitton купил Норрис из «Баффало» одноклубнику Бенсону в обмен на его игровой номер: «Я не мог понять, он серьезно попросил их или нет»

Джош Норрис выменял себе игровой номер за две сумки Louis Vuitton.

Норрис перешел в «Баффало» из «Оттавы» в конце предыдущего сезона. Большую часть карьеры он провел под девятым номером, в «Сейбрс» под ним играл Зак Бенсон.

«Я написал Заку, чтобы узнать, что бы он хотел получить за свой номер 9. Я куплю ему небольшой подарок и получу «девятку» в ответ.

Изначально я не мог понять, серьезно он это сказал или нет. Я ответил ему: «ЛОЛ», – сказал нападающий «Баффало» Джош Норрис.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoДжош Норрис
logoБаффало
logoНХЛ
logoЗак Бенсон
logoстиль
игровая форма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сиэтл» представил альтернативную форму. Она светится в темноте – в честь биолюминесценции обитателей моря
15 сентября, 06:55Фото
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
4 сентября, 21:55
Экс-вратарь «Сан-Хосе» Делл завершил карьеру в 36 лет. Он провел 8 сезонов в НХЛ и сыграл 130 матчей
4 сентября, 08:32
Главные новости
Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
15 минут назад
Ротенберг о Хартли: «Мы весь год были на связи, обсуждали тренерские вопросы. Поздравил его, когда он получил назначение в «Локомотив»
228 минут назад
Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»
39 минут назад
«Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»
102сегодня, 10:05
Тренер фарм-клуба «Авангарда» Робитайл: «Москва – лучший город, в котором я когда-либо был. В Омске другая атмосфера, но люди меня впечатлили»
5сегодня, 09:36
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
58сегодня, 09:15
КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
47сегодня, 08:59
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»
45сегодня, 08:36
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»
13сегодня, 08:28
Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром: «Сегодня нет понятия «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли выиграли представители самых жарких и южных городов»
3сегодня, 08:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с «Локомотивом». Форварды пропускали Кубок Открытия
2 минуты назад
Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
53 минуты назад
Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»
сегодня, 10:15
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
1сегодня, 09:25
Андрей Коваленко о 16-летнем сыне Иване: «Говорю ему подниматься ступенька за ступенькой, не прыгать через пролеты. Задача на сезон – понюхать пороха «Локо» и МХЛ»
сегодня, 08:49
Руа о системе Никитина: «Нужно быть агрессивными, но думать головой. Хотим, чтобы у ЦСКА всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к атаке»
сегодня, 08:25
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Не было ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
1сегодня, 07:40
Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов подсказать что-то, много говорит на скамейке»
сегодня, 06:50
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
7сегодня, 06:05
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
4сегодня, 05:45