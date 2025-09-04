Экс-вратарь «Сан-Хосе» Делл завершил карьеру в 36 лет. Он провел 8 сезонов в НХЛ и сыграл 130 матчей
Аарон Делл объявил о завершении профессиональной карьеры.
36-летний голкипер провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Баффало».
Канадец сыграл 130 матчей в лиге, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 90,5% бросков. Также он провел два матча в розыгрышах Кубка Стэнли.
Кроме того, Аарон Делл принял участие в 155 играх в АХЛ, пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 91,2% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
