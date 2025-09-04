Экс-вратарь «Сан-Хосе» Делл завершил карьеру в 36 лет. Он провел 8 сезонов в НХЛ и сыграл 130 матчей

Аарон Делл объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний голкипер провел восемь сезонов в НХЛ , выступая за «Сан-Хосе », «Нью-Джерси » и «Баффало ».

Канадец сыграл 130 матчей в лиге, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 90,5% бросков. Также он провел два матча в розыгрышах Кубка Стэнли.

Кроме того, Аарон Делл принял участие в 155 играх в АХЛ, пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 91,2% бросков.