Прайс об обмене в «Сан-Хосе»: «Я навсегда с «Хабс». Просто на время в бирюзовом»

Кэри Прайс прокомментировал обмен в «Сан-Хосе».

Ранее «Монреаль » отдал контракт голкипера и пик пятого раунда драфта-2026 в «Шаркс», получив 22-летнего канадского защитника Гэннона Ларока.

«Я навсегда с «Хабс». Просто на время в бирюзовом», – сказал Кэри Прайс .

Вратарь не играет с 2022 года и де-факто завершил карьеру из-за травмы колена. Он провел за канадский клуб 804 матча с учетом плей-офф.