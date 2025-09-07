Прайс об обмене в «Сан-Хосе»: «Я навсегда с «Хабс». Просто на время в бирюзовом»
Кэри Прайс прокомментировал обмен в «Сан-Хосе».
Ранее «Монреаль» отдал контракт голкипера и пик пятого раунда драфта-2026 в «Шаркс», получив 22-летнего канадского защитника Гэннона Ларока.
«Я навсегда с «Хабс». Просто на время в бирюзовом», – сказал Кэри Прайс.
Вратарь не играет с 2022 года и де-факто завершил карьеру из-за травмы колена. Он провел за канадский клуб 804 матча с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
