  • Бурмистров о «Шанхае» после 7:4 со СКА: «Забудьте про «Куньлунь», этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Мы настроены очень серьезно»
4

Александр Бурмистров призвал забыть о «Куньлуне», рассуждая о «Шанхае».

В межсезонье китайский клуб сменил название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс» и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург. 

В первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ «драконы» обыграли СКА (7:4) на «СКА-Арене». 

– На самом деле классный матч, много голов, болельщикам понравилось, я думаю. Удалось перевернуть игру за счет того, что мы продолжили играть в то, что наигрывали на тренировках в последние три недели. 

– Сегодня показалось, что «Шанхай» играл по бразильской системе: мы забросим сколько хотим, а СКА – сколько сможет?

– Этот сезон длинный, все будет видно. Мы сегодня молодцы, что хорошо сыграли. Я думаю, был какой-то мандраж у ребят, в первые десять минут допускали ошибки в обороне, но потом все наладилось.

– Можно ли по этому матчу сказать, что у команды закаляется характер? До этого казалось, что «Куньлунь» опускал руки после двух-трёх пропущенных шайб.

– Забудьте про «Куньлунь», этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Команда настроена очень серьезно.

– Почувствовали ли особенный вайб петербургской публики?

– Кайф. Болельщики одинаково реагировали на голы в обе стороны. Если поклонники СКА думают о том, что они будут веселиться после заброшенных шайб своей команды, это нам только в плюс, – сказал форвард «Дрэгонс». 

Я увидел дебют «Шанхая» в Петербурге – забросили 7 шайб СКА и влюбили в себя

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
