Комментатор матчей СКА Шестаков: «Нас смотрят и пенсионеры, и домохозяйки. Если буду увлекаться тактическими изысками, это никого не заинтересует. Задача – подготовить больше историй»

Комментатор Андрей Шестаков высказался о стиле работы.

– Как думаете, в чем преимущество вашего канала перед трансляцией КХЛ? Почему петербуржцу нужно смотреть именно ваш репортаж?

– Я хочу вернуться к временам, когда было «100ТВ».

Меня вызывало начальство и объяснило такую ситуацию: идут две трансляции, картинка одинаковая, потому что одна и та же телевизионная бригада снимает, а комментаторы разные.

Мне говорят: «Твоя задача, чтобы ты аудиторию перетянул на свою сторону. Как ты это будешь делать? Это твои задачи, твои проблемы».

‎Понятно, что у меня совсем другой принцип работы. У нас общедоступный телеканал, нас смотрят и пенсионеры, и домохозяйки. Моя задача привлечь их смотреть хоккей, смотреть СКА.

Если я буду слишком увлекаться тактическими изысками, говорить шайба налево-направо, то это никого не заинтересует. Сразу переключат с хоккея на какое-нибудь кино.

Понятно, что я знаю правила и тонкости хоккея. На любительском уровне много лет играл, я чемпионат города весь прошел: детской команды до взрослой.

Но моя задача больше подготовить каких-то интересных историй, чтобы люди были заинтересованы. Хоккей и так виден. Знаю, что есть болельщики, которые этим недовольны. Им не нравится.

Я в таких случаях говорю им переключаться на «КХЛ ТВ». Там все будет только про хоккей. Как видите, мне удалось частично перетянуть аудиторию на свои репортажи, – сказал Андрей Шестаков, который комментирует матчи СКА на петербургском канале «78».