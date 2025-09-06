Панин стал капитаном «Салавата» в 9-й раз. Хмелевски и Ефремов – его ассистенты
«Салават Юлаев» назвал капитана команды в новом сезоне КХЛ.
Капитанскую нашивку в девятый раз получил 39-летний защитник Григорий Панин.
Его ассистентами стали нападающие Саша Хмелевски и Владислав Ефремов.
Панин выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2017/18. В прошлом сезоне он провел 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков. В плей-офф на его счету одна передача в 19 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
