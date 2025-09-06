Панин стал капитаном «Салавата» в 9-й раз. Хмелевски и Ефремов – его ассистенты

«Салават Юлаев» назвал капитана команды в новом сезоне КХЛ.

Капитанскую нашивку в девятый раз получил 39-летний защитник Григорий Панин .

Его ассистентами стали нападающие Саша Хмелевски и Владислав Ефремов .

Панин выступает за «Салават Юлаев » с сезона-2017/18. В прошлом сезоне он провел 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков. В плей-офф на его счету одна передача в 19 играх.