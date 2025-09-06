Морозов о Радулове: «Хартли найдет ключик к Александру – будет один из интереснейших тандемов. Если есть «химия» между тренером и лидером, это идет только на пользу»

Алексей Морозов уверен, что Боб Хартли и Александр Радулов сработаются.

39-летний форвард «Локомотива» стал 6-кратным обладателем Кубка Открытия после победы «Локомотива » над «Трактором» (2:1 Б).

– Александр Радулов – казалось, что некоторое время тренерам, которые с ним работали, как будто нужно было искать к нему подход. Но последние сезоны показали, что он – командный игрок. Это даже где-то упрощает работу тренерам, потому что Радулов понимает свои задачи и то, кем он может стать в раздевалке и на льду.

– Мы это видели – если есть «химия» между тренером и лидером команды, то это идет только на пользу. Александр полностью выкладывается в каждом моменте, ради команды и ради победы делает все возможное.

Думаю, Боб Хартли – опытный тренер, проходил это, работал с такими игроками. И он найдет ключик к Александру – это будет один из интереснейших тандемов, за которым мы будем следить.

– Такая перестройка Радулова – это возрастное?

– Александр сделал большую карьеру, набрался опыта. По меркам нашей лиги это уже возрастной игрок, поэтому он знает, как вести себя в той или иной ситуации, как преподносить себя тренеру и как помогать команде, – сказал президент КХЛ .

