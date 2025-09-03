МХК «Спартак» забил 7 голов «СКА-1946» в первом матче сезона МХЛ

МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» в первом матче сезона-2025/26.

Сегодня, 3 сентября, стартовал 17-й сезон Olimpbet МХЛ. Первый матч символическим вбрасыванием открыли вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, а также Виктор Шалимов и Александр Якушев.

МХК «Спартак » одержал победу над «СКА-1946 » со счетом 7:3.

Напомним, команды играли в финале Кубка Харламова-2025. В решающей серии «СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» (3-4).

МХК «Спартак» – «СКА-1946» – 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

1:0 – 3 Кожушко (Ильин, Гаврилов)

2:0 – 14 Плесовских (Филимонов, Рыбенок)

3:0 – 15 Кочуров (Якунин, Сысоев)

3:1 – 16 Сливченко (Созинов, Суздорф), ГБ

4:1 – 28 Тюрин (Кочуров, Плесовских)

5:1 -37 Филимонов (Гаврилов), ГБ

5:2 – 43 Билинчук (Гусев, Сливченко)

6:2 – 49 Филимонов (Рыбенок, Плесовских)

7:2 – 57 Малков (Рыбенок, Плесовских)

7:3 – 58 Гусев (Силютин)

