Титов о СКА после ухода Ротенберга: «Изменений не заметил. У меня две задачи: побеждать и готовить новое поколение игроков»
Герман Титов не видит изменений в СКА после ухода Романа Ротенберга.
В июне 44-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера. Позднее Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».
– Есть ли разница в подходе к работе у старого и нового руководства СКА?
– Да нет, все то же самое. Нам нужны победы. Я люблю и хочу выигрывать. Собственно, передо мной сейчас стоят две задачи: побеждать и готовить новое поколение игроков для СКА.
– Изменилась ли как-то ваша работа с уходом Романа Ротенберга из СКА?
– Нет, я пока не заметил никаких серьезных изменений, – сказал главный тренер «СКА-1946».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
