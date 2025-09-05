Титов о СКА после ухода Ротенберга: «Изменений не заметил. У меня две задачи: побеждать и готовить новое поколение игроков»

Герман Титов не видит изменений в СКА после ухода Романа Ротенберга.

В июне 44-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера. Позднее Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо ».

– Есть ли разница в подходе к работе у старого и нового руководства СКА?

– Да нет, все то же самое. Нам нужны победы. Я люблю и хочу выигрывать. Собственно, передо мной сейчас стоят две задачи: побеждать и готовить новое поколение игроков для СКА.

– Изменилась ли как-то ваша работа с уходом Романа Ротенберга из СКА?

– Нет, я пока не заметил никаких серьезных изменений, – сказал главный тренер «СКА-1946 ».