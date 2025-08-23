Титов о проблеме с центрами в России: «Наверное, в детском хоккее меньше им уделяем внимание. Надо, чтобы не просто бегали с шайбой. Центр должен раскидывать пасы своим крайним»

Герман Титов высказался о проблеме с подготовкой центрфорвардов в хоккее РФ.

– Почему есть вечная проблема нашего хоккея – дефицит центральных форвардов? Что можно изменить в системе подготовки?

– Наверное, все идет от детской спортивной школы. Наверное, меньше мы уделяем внимания. Но у нас говорят, что и защитников у нас мало, и центральных мало. Но если смотреть глобально, я бы не сказал. Смотрите, сколько играет в НХЛ защитников. Много.

Центральных нападающих? Малкин играет. Да, не так много, как раньше было, но все равно на выходе есть хорошие центральные.

Я считаю, что с детской спортивной школы надо больше уделять внимание центральным нападающим. От этого и идет.

– Больше тренировать вбрасывания?

– Не то, что вбрасывания. Больше играть с шайбой, в короткий пас. Нужно, чтобы игрок не просто бегал с шайбой. Центральный нападающий должен раскидывать эти пасы своим крайним нападающим, – сказал главный тренер «СКА-1946 ».