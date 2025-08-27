Уил о расторжении контракта «Салавата» и Ливо: «Это выглядит довольно удивительно. Но карьера в КХЛ научила быть готовым ко всему»

Джордан Уил оценил расторжение контракта «Салавата Юлаева» и Джоша Ливо.

Уфимский клуб расторг соглашение с канадским нападающим, который перешел в «Трактор». В качестве причины «Салават Юлаев» указал опоздание хоккеиста на сборы.

– Текущее межсезонье в КХЛ выдалось насыщенным – очень много интересных новостей. Поразила ли вас какая-то из них?

– Прочитал, что «Витязь » прекратил свое существование. Это звучало так безумно и странно. Нам было особенно удобно ездить на выезд в московский регион.

К тому же клуб из Китая теперь будет играть в Санкт-Петербурге. Что ж, нам остается концентрироваться непосредственно на хоккее.

– Еще одно громкое событие межсезонья – «Салават Юлаев» разорвал контракт с одним из лучших игроков последнего регулярного чемпионата Джошем Ливо. Насколько это вас удивило?

– Не могу сказать, что хорошо его знаю. Вы правы, что все это выглядит довольно удивительно.

Но в КХЛ я выступаю на протяжении четырех лет, и карьера здесь научила меня быть готовым ко всему.

Да и в принципе не имеет значения, что за команда нам противостоит. Надо одинаково готовиться и просто играть в хоккей.

– Нет ли страха, что в любой момент с вами могут вот так просто разорвать контракт?

– Очевидно, что все может случиться. Но мы никак не можем на это повлиять.

Нужно продолжать показывать хорошую игру, тогда могут появиться другие варианты, – сказал нападающий «Динамо» Джордан Уил.