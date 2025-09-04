  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Григоренко о СКА: «Был шок, что Ротенберга уволили. Уровень соревновательности у него – на сумасшедшем уровне! Хотели играть в североамериканском стиле»
12

Григоренко о СКА: «Был шок, что Ротенберга уволили. Уровень соревновательности у него – на сумасшедшем уровне! Хотели играть в североамериканском стиле»

Михаил Григоренко поделился мыслями о работе с Романом Ротенбергом.

Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА после прошлого сезона.

– Вы говорите про спокойствие Сергея Федорова в критические моменты и понимание того, что необязательно выигрывать все матчи в регулярке. Роман Ротенберг – его антипод в этом пане?

– Можно сказать и так.

Роману Борисовичу нужно было выигрывать в каждом матче. Уровень соревновательности у Ротенберга на сумасшедшем уровне! Я не скажу, что это плохо. Другой человек, другой подход.

– В СКА приходили вы, Андронов, Плотников. Все – люди, бравшие кубки с ЦСКА. Не пытались донести Ротенбергу, что нужно быть поспокойнее и все важные матчи еще впереди?

– Мы общались с ними, он нас слушал. В СКА не было проблем в коммуникациях. Хорошие отношения были.

Но так вот все получилось. Сезон выдался достаточно интересный, что-то не сложилось. Может быть, в этом году все по-другому было бы, останься в Санкт-Петербурге та же команда.

– Перед стартом плей-офф игроков СКА мотивировали тем, что если проигрываете «Динамо» – всех могут уволить, расторгнуть контракты, обменять? Как все в итоге и случилось.

– Вообще нет. Если честно, был шок, что Ротенберга уволили. После вылета СКА ведь был тур сборной.

Мы с Романом Борисовичем разговаривали – он строил планы на следующий сезон. Обсуждали сборы, над чем надо работать. Но это хоккей, это жизнь, никто от увольнений не застрахован.

– Вы поняли, в какой хоккей хотел играть Ротенберг?

– Быстрый, агрессивный, эгнергозатратный. Везде нужно было идти в давление. Хотели играть в североамериканском стиле.

Не всегда это получалось, были провалы в обороне. Где-то не докрутили, но сама картинка была ясна. Были и шикарные матчи, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко, игравший за СКА в прошлом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoТрактор
logoМихаил Григоренко
logoСКА
logoСергей Федоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Григоренко о КХЛ: «Зачем потолок, если можем в любой момент пойти на понижение? Давайте во всем быть как НХЛ. Не должно быть переподписаний, расторжений»
36вчера, 08:44
Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
1321 августа, 12:19
Главные новости
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
230 минут назад
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
245 минут назад
Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
3сегодня, 05:15
Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
2сегодня, 04:55
Сезон КХЛ стартует! «Локомотив» и «Трактор» сыграют в матче за Кубок Открытия
16сегодня, 04:30
Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
4сегодня, 03:55Фото
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»
19сегодня, 03:40
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
5сегодня, 03:22
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
4вчера, 21:26
«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
3вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»
120 минут назад
Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»
сегодня, 04:45
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 03:10
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
вчера, 21:55
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
вчера, 21:39
Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
вчера, 20:58
Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
1вчера, 20:29
Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
2вчера, 20:14
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды»
вчера, 19:59
Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
вчера, 19:48