Григоренко о СКА: «Был шок, что Ротенберга уволили. Уровень соревновательности у него – на сумасшедшем уровне! Хотели играть в североамериканском стиле»

Михаил Григоренко поделился мыслями о работе с Романом Ротенбергом.

Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА после прошлого сезона.

– Вы говорите про спокойствие Сергея Федорова в критические моменты и понимание того, что необязательно выигрывать все матчи в регулярке. Роман Ротенберг – его антипод в этом пане?

– Можно сказать и так.

Роману Борисовичу нужно было выигрывать в каждом матче. Уровень соревновательности у Ротенберга на сумасшедшем уровне! Я не скажу, что это плохо. Другой человек, другой подход.

– В СКА приходили вы, Андронов, Плотников. Все – люди, бравшие кубки с ЦСКА. Не пытались донести Ротенбергу, что нужно быть поспокойнее и все важные матчи еще впереди?

– Мы общались с ними, он нас слушал. В СКА не было проблем в коммуникациях. Хорошие отношения были.

Но так вот все получилось. Сезон выдался достаточно интересный, что-то не сложилось. Может быть, в этом году все по-другому было бы, останься в Санкт-Петербурге та же команда.

– Перед стартом плей-офф игроков СКА мотивировали тем, что если проигрываете «Динамо» – всех могут уволить, расторгнуть контракты, обменять? Как все в итоге и случилось.

– Вообще нет. Если честно, был шок, что Ротенберга уволили. После вылета СКА ведь был тур сборной.

Мы с Романом Борисовичем разговаривали – он строил планы на следующий сезон. Обсуждали сборы, над чем надо работать. Но это хоккей, это жизнь, никто от увольнений не застрахован.

– Вы поняли, в какой хоккей хотел играть Ротенберг?

– Быстрый, агрессивный, эгнергозатратный. Везде нужно было идти в давление. Хотели играть в североамериканском стиле.

Не всегда это получалось, были провалы в обороне. Где-то не докрутили, но сама картинка была ясна. Были и шикарные матчи, – сказал нападающий «Трактора » Михаил Григоренко , игравший за СКА в прошлом сезоне.