Григоренко о СКА: «Был шок, что Ротенберга уволили. Уровень соревновательности у него – на сумасшедшем уровне! Хотели играть в североамериканском стиле»
Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА после прошлого сезона.
– Вы говорите про спокойствие Сергея Федорова в критические моменты и понимание того, что необязательно выигрывать все матчи в регулярке. Роман Ротенберг – его антипод в этом пане?
– Можно сказать и так.
Роману Борисовичу нужно было выигрывать в каждом матче. Уровень соревновательности у Ротенберга на сумасшедшем уровне! Я не скажу, что это плохо. Другой человек, другой подход.
– В СКА приходили вы, Андронов, Плотников. Все – люди, бравшие кубки с ЦСКА. Не пытались донести Ротенбергу, что нужно быть поспокойнее и все важные матчи еще впереди?
– Мы общались с ними, он нас слушал. В СКА не было проблем в коммуникациях. Хорошие отношения были.
Но так вот все получилось. Сезон выдался достаточно интересный, что-то не сложилось. Может быть, в этом году все по-другому было бы, останься в Санкт-Петербурге та же команда.
– Перед стартом плей-офф игроков СКА мотивировали тем, что если проигрываете «Динамо» – всех могут уволить, расторгнуть контракты, обменять? Как все в итоге и случилось.
– Вообще нет. Если честно, был шок, что Ротенберга уволили. После вылета СКА ведь был тур сборной.
Мы с Романом Борисовичем разговаривали – он строил планы на следующий сезон. Обсуждали сборы, над чем надо работать. Но это хоккей, это жизнь, никто от увольнений не застрахован.
– Вы поняли, в какой хоккей хотел играть Ротенберг?
– Быстрый, агрессивный, эгнергозатратный. Везде нужно было идти в давление. Хотели играть в североамериканском стиле.
Не всегда это получалось, были провалы в обороне. Где-то не докрутили, но сама картинка была ясна. Были и шикарные матчи, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко, игравший за СКА в прошлом сезоне.