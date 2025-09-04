Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы. Защитник «Авангарда» вернется в общую группу в середине сентября

Джозеф Чеккони пропустит первые матчи в сезона КХЛ из-за травмы.

Защитник «Авангарда» не сыграл во всех пяти играх команды в ходе предсезонной подготовки.

«Чеккони получил повреждение во время тренировочного лагеря.

К первому матчу не успеет восстановиться – ждем его возвращения в общую группу к 15 сентября», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .