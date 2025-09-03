Зарипов о Радулове: «Он вообще не меняется: что 10 лет назад, что сейчас – это машина, которая отдает частичку себя, выходя на лед»
Данис Зарипов поделился мнением об Александре Радулове.
– Есть ли в нынешней КХЛ игроки, которые вам нравятся?
– Первым в голову пришел Радулов.
Он вообще не меняется: что десять лет назад, что и сейчас – это машина, которая, каждый раз выходя на лед, отдает частичку себя, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости