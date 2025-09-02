«Торонто» продлил контракт с вратарем Хильдеби на 3 года. Кэпхит – 841 667 долларов

Деннис Хильдеби продлил контракт с «Торонто».

Клуб НХЛ объявил о подписании нового трехлетнего соглашения со шведским вратарем. В сезонах-2025/26 и 2026/27 оно будет двусторонним, а в сезоне-2027/28 – односторонним.

Средняя зарплата игрока за год составит 841 667 долларов.

В регулярном сезоне НХЛ-2024/25 Хильдеби провел 6 матчей и пропустил 20 голов, отразив 87,3% бросков. В составе «Торонто Марлис» голкипер провел 30 игр в АХЛ при коэффициенте надежности 2,55.