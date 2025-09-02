«Айлендерс» отдадут 18-летнего форварда Прохорова московскому «Динамо» в аренду
Даниил Прохоров станет игроком «Динамо».
«Айлендерс» отдадут 18-летнего нападающего московскому клубу в аренду, сообщает «Чемпионат». Ранее клуб НХЛ объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с игроком.
Прохоров был выбран под общим 42-м номером на драфте НХЛ-2025.
В прошлом сезоне хоккеист провел 43 матча за «МХК Динамо» Санкт-Петербург в регулярном сезоне МХЛ и набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на его счету 8 игр и 4 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
