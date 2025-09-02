Даниил Прохоров подписал 3-летний контракт новичка с «Айлендерс». Форварда выбрали под 42-м номером на драфте-2025

Даниил Прохоров подписал контракт новичка с «Айлендерс».

Клуб НХЛ объявил о подписании трехлетнего соглашения с 18-летним нападающим. «Айлендерс » выбрали Прохорова под общим 42-м номером на драфте-2025.

В прошлом сезоне Прохоров провел 43 матча за «МХК Динамо » Санкт-Петербург в регулярном сезоне МХЛ и набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на его счету 8 игр и 4 гола.