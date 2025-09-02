  • Спортс
  • КХЛ может провести матч на открытом воздухе впервые с 2018-го: «Обсуждаем возможность с двумя клубами. Сообщим, как только все подтвердится»
КХЛ может провести матч на открытом воздухе.

Последний матч Фонбет чемпионата КХЛ на открытом воздухе прошел в январе 2018 года в Риге между местным «Динамо» и «Динамо» из Минска.

– Есть ли у вас мысли насчет проведения матча на открытом воздухе, реально ли будет провести «Зимнюю классику» уже в следующем сезоне?

– Инициатива всегда должна исходить от клубов. Хорошего продукта не получится, если клубы станут проводить такие матчи не по собственному желанию, а по нашему указанию.

Кроме того, когда речь идет о выходе за пределы ледовой арены, необходимо еще и желание местных властей. Ну, а мы всегда поддерживаем такие инициативы. В следующем сезоне часть из них, к сожалению, отпала, но с двумя клубами обсуждаем возможность проведения матча на открытом воздухе.

Мы поддерживаем их желание, потому что такие матчи всегда привлекают новую аудиторию в КХЛ. Сообщим, как только все подтвердится.

– Реально ли проведение такого матча на одном из футбольных стадионов?

– Да, и это прекрасно. Есть разные варианты проведения таких матчей. Мы организовывали игры на открытом воздухе в Финляндии, тогда прямо на площади построили трибуны, и, на мой взгляд, те матчи были самыми душевными за всю историю КХЛ.

Площадка может быть любая, главное, чтобы она соответствовала регламенту, – сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Вице-президент КХЛ о KHL World Games: «Есть заявки из стран СНГ и из Азии, рассматриваем проведение нескольких игр «Шанхая» в Китае. В сентябре точно объявим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
