Порядин о КХЛ: «Конкуренции прибавилось, нет проходных матчей. Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы «Спартак» сделал шаг вперед»

Павел Порядин считает, что Фонбет Чемпионат КХЛ стал более конкурентным.

– Настроение хорошее, соскучился. Времени на отдых было меньше, чем в прошлом году. В конце июня я уже начал тренироваться, чтобы быть готовым.

– Дерби с ЦСКА после возвращения Никитина будет посложнее?

– Каждое дерби – это всегда накал, легких матчей не бывает. В том году много играли с ЦСКА, тактика меняется.

Конкуренции в КХЛ прибавилось, нет проходных матчей. Каждый раз ты не знаешь, как будет развиваться игра. Пришли новые тренеры, у команд поменялись составы. Да, многих игроков и так знаешь, но в новой команде они могут играть по другой системе.

Сезон будет непредсказуемым. Хочется, чтобы «Спартак» сделал шаг вперед и не останавливался на втором раунде Кубка Гагарина, – сказал нападающий «Спартака ».