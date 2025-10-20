  • Спортс
Токкет о Мичкове на лавке в 3-м периоде с «Миннесотой»: «Ему нужно расслабиться и набрать форму. Я решил играть в три звена, и это сработало»

Рик Токкет заявил, что Матвею Мичкову нужно набрать форму.

В матче с «Миннесотой» (2:1) российский форвард «Филадельфии» не выходил на лед с 49-й минуты. Он провел на льду 12 минут и 7 секунд – минимальное время в сезоне.

«Я знаю, что он как громоотвод для всех здесь. Мичкову нужно расслабиться и набрать форму. Бывают моменты, когда тренеру нужно принять решение.

Чтобы победить в игре с «Миннесотой», я решил играть в три звена, и это сработало. Это не обвинение в адрес Мичкова, все звено проигрывало микроматчи.

Он много работает над своей формой», – сказал главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет.

Токкет о проблемах Мичкова: «Летом Матвей имел дело с травмой голеностопа и был ограничен в плане тренировок. Он приехал в лагерь не в лучшей форме»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Филадельфии»
