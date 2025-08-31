Звягин сравнил системы Хартли и Никитина: «Боб еще в Омске говорил: «Если кто-то скажет, что я должен играть пассивно – закончу с хоккеем». У него все агрессивно»
– Чем отличаются системы Хартли и Никитина?
– Я не буду говорить про систему Никитина. Но еще при первой встрече с Бобом в Омске он говорил: «Если кто-то мне скажет, что я должен играть пассивно – я закончу с хоккеем». У него все агрессивно, отсюда и соответствующие детали.
– Что бросается в глаза – более активная игра защитников после пришествия Хартли.
– Да. Стараемся, чтобы в атаке действовали всей пятеркой. Тоже самое в обороне: на каком месте ты оказался – там и играешь. Если крайний раньше оказался в обороне, чем центральный – значит он центральный.
– Остались ли после Никитина и его системы какие-то зажимы у игроков?
– Я бы не назвал это зажимами. Привычки – есть, разумеется. Какие-то вещи игроки делают на рефлексах. Когда долго отрабатываешь одни и те же упражнения, систему – перестроиться получается не сразу.
Такое было поначалу и в «Авангарде». Плюс в том, что Боб создает такую атмосферу, что ребятам становится интересно, – сказал ассистент главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин.