Броссо об игре «Динамо» при Кудашове: «Думаю, этот стиль принесет нам успех. У нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего»

Девин Броссо высказался об стиле игры «Динамо».

«Думаю, этот стиль [игры Алексея Кудашова ] принесет нам успех. Когда мои бывшие команды встречались с московским «Динамо», всегда приходилось очень сложно.

Мы хотим играть уверенно в защите, у нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего», – сказал нападающий московского «Динамо » Девин Броссо .