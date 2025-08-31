Броссо об игре «Динамо» при Кудашове: «Думаю, этот стиль принесет нам успех. У нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего»
Девин Броссо высказался об стиле игры «Динамо».
«Думаю, этот стиль [игры Алексея Кудашова] принесет нам успех. Когда мои бывшие команды встречались с московским «Динамо», всегда приходилось очень сложно.
Мы хотим играть уверенно в защите, у нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего», – сказал нападающий московского «Динамо» Девин Броссо.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
