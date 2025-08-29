Дацюка наградили почетным знаком «За заслуги перед Екатеринбургом» за вклад в развитие физкультуры и спорта в городе
Павла Дацюка наградили «За заслуги перед Екатеринбургом».
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о награждении экс-хоккеиста почетным знаком «За заслуги перед Екатеринбургом».
В пресс-службе городской администрации сообщили, что «награда назначена за высокие спортивные достижения и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Екатеринбурге».
Кроме Дацюка в 2025 году обладателями почетного знака стали еще четыре жителя города.
Опубликовано: Sports
Источник: Накануне.RU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости