Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»
Ранее игрок выступал за петербургский клуб под руководством Романа Ротенберга. По ходу сезона-2024/25 он перешел в «Ак Барс».
Вчера СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) на турнире имени Пучкова.
– На что будет рассчитывать «Ак Барс» в новом сезоне?
– У нас каждый год только одна задача – максимальная.
– Что нужно делать для ее достижения?
– Быть одной командой, единым целым.
– Кого из клубов можно назвать фаворитом в новом сезоне?
– Все команды хорошие, нельзя кого-то выделить. Понятно, что есть команды высокого уровня и чуть пониже. В КХЛ нет проходных соперников, со всеми нужно играть.
– Вчера особенно настраивались против бывшей команды?
– Понятно, что играл против бывшей команды. А так, настрой всегда обычный, на хорошую игру.
– СКА поменялся после прихода нового тренера?
– Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу, – сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский.