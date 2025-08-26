Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»

Степан Фальковский отметил, что игра СКА изменилась при тренере Игоре Ларионове.

Ранее игрок выступал за петербургский клуб под руководством Романа Ротенберга. По ходу сезона-2024/25 он перешел в «Ак Барс».

Вчера СКА проиграл «Ак Барсу » (2:3 ОТ) на турнире имени Пучкова.

– На что будет рассчитывать «Ак Барс» в новом сезоне?

– У нас каждый год только одна задача – максимальная.

– Что нужно делать для ее достижения?

– Быть одной командой, единым целым.

– Кого из клубов можно назвать фаворитом в новом сезоне?

– Все команды хорошие, нельзя кого-то выделить. Понятно, что есть команды высокого уровня и чуть пониже. В КХЛ нет проходных соперников, со всеми нужно играть.

– Вчера особенно настраивались против бывшей команды?

– Понятно, что играл против бывшей команды. А так, настрой всегда обычный, на хорошую игру.

– СКА поменялся после прихода нового тренера?

– Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу, – сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский .