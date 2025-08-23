Аскаров – 3-й в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ, Миса – 1-й, Чернышов – 4-й

Ярослав Аскаров – 3-й в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ.

Два россиянина вошли в список лучших перспективных игроков из системы «Шаркс».

Это вратарь Ярослав Аскаров и форвард Игорь Чернышов.

1. Майкл Миса, нападающий, 18 лет («Сагино», OHL).

2. Сэм Дикинсон, защитник, 19 лет («Лондон Найтс », OHL).

3. Ярослав Аскаров, вратарь, 23 года («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).

4. Игорь Чернышов, нападающий, 19 лет («Сагино», OHL / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).

5. Лука Каньони, защитник, («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда », АХЛ).