Аскаров – 3-й в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ, Миса – 1-й, Чернышов – 4-й

Ярослав Аскаров – 3-й в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ.
Два россиянина вошли в список лучших перспективных игроков из системы «Шаркс».
Это вратарь Ярослав Аскаров и форвард Игорь Чернышов.
1. Майкл Миса, нападающий, 18 лет («Сагино», OHL).
2. Сэм Дикинсон, защитник, 19 лет («Лондон Найтс», OHL).
3. Ярослав Аскаров, вратарь, 23 года («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).
4. Игорь Чернышов, нападающий, 19 лет («Сагино», OHL / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).
5. Лука Каньони, защитник, («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).
